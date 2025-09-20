Só a vice interessa a José Mário Schreiner

Enquanto a briga pela segunda vaga ao Senado na chapa majoritária de Daniel Vilela – a primeira é da família Caiado – está bem acirrada, com Vanderlan Cardoso e Gustavo Mendanha trocando farpas publicamente, a vaga de vice ainda não está em discussão. O que não quer dizer que não tenha interessados. Ao ex-deputado José Mário Schreiner só interessa a vice. “Não existe uma candidatura diretamente a vice. Agora, é claro, nós estamos trabalhando junto com o governador Ronaldo Caiado, viabilizando obras na infraestrutura, e o nosso nome vai estar à disposição, sim.” Sobre uma eventual candidatura a deputado federal ou ao Senado, José Mário é categórico: “Deputado federal, não. Não sou candidato a deputado federal.” Da mesma forma, ele afirma que não disputaria a vaga no Senado. “Legislativo, não. Eu estaria à disposição para o cargo de vice.”

Crise da Taxa do Agro não foi toda superada

Quando da criação da chamada Taxa do Agro, José Mário Schreiner foi uma das vezes que comandou a resistência a mais um imposto e também o distanciamento do setor produtivo agrícola do governo Ronaldo Caiado. Questionado se esse momento foi superado, José Mário afirma que à medida que as obras estão sendo feitas, esse clima de insatisfação tem sido amenizado. “Ninguém gosta de pagar imposto, nenhum brasileiro, de uma forma geral, acho que o mundo todo. Na medida em que os produtores veem o retorno através das obras de infraestrutura e da pavimentação, sem dúvida, diminui.” Mas a crise não foi totalmente superada, afirma. “É claro que ainda existem os focos, existem os comentários, muitas vezes, de insatisfação. Mas o importante é que a taxa criada cumpra o seu objetivo, que é levar a infraestrutura para o Estado.

Caiado presidente

Quanto ao apoio do agro a uma eventual candidatura de Ronaldo Caiado a presidente, José Mário diz não responder pelo setor. “Mas sem dúvida nenhuma, hoje a gente já vê que Cariado é, no meu entendimento, o mais preparado que nós temos hoje para concorrer à presidência da República. E é claro que isso vai depender muito do convencimento, mas grande parte do nosso setor, que é um setor conservador, que é um setor de centro-direita, sem dúvida nenhuma, vai estar com ele.”

Blindagem dos parlamentares goianos

A PEC da Blindagem, que dificulta a abertura de processos criminais contra deputados federais e senadores, se estende também aos parlamentares estaduais e distritais. Pela proposta aprovada na Câmara, a Justiça só pode processar penalmente os parlamentares com prévia autorização da Casa legislativa.

Apesar de citar expressamente os deputados estaduais, a extensão desse benefício aos parlamentares dos estados ocorre porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 2023, que as imunidades previstas na Constituição também valem para os deputados locais.

Para Bruno Peixoto, não passa

Em Goiás, o debate já começou antes mesmo de o Congresso aprovar a medida. Na quinta-feira, 18. os deputados Amauri Ribeiro (UB) e Ricardo Quirino (Republicanos) defenderam a blindagem, enquanto Mauro Rubem (PT) criticou. O presidente a Casa, Bruno Peixoto (UB), considera natural que, caso a PEC passe no Congresso, a Alego também discuta o tema. “Mas acredito que a aprovação encontre dificuldade, principalmente depois de o governador ter se posicionado contra”, avalia Peixoto.

1 - TJ-GO suspendeu construções ao longo da Avenida Fued José Sebba, em Goiânia, após acatar pedido do Ministério Público, que apontou ausência dos estudos técnicos. 2 - A decisão é sobre uma emenda jabuti da ex-vereadora Sabrina Garcez em projeto sobre Habitação de Interesse Social, vetada pelo ex-prefeito Rogério Cruz, mas que teve o veto derrubado. 3 - A manobra legislativa permitia construções até seis vezes maiores que o tamanho dos lotes nos setores Jardim Goiás e Leste Universitário.

Prefeitura pode bancar mestrado de auditores e procuradores

A Prefeitura de Goiânia analisa a possibilidade de custear vagas em um curso de mestrado profissional em Direito, voltado para procuradores e auditores fiscais do município. O investimento previsto é de R$ 1,128 milhão, a ser pago pelo Fundo Municipal de Capacitação e Desenvolvimento Estratégico.

A proposta prevê a contratação de 10 vagas no curso oferecido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em Brasília. Cinco procuradores municipais e cinco auditores fiscais tributários seriam beneficiados.

Fragmentação beneficia Lula

Felipe Nunes, diretor do Instituto Genial/Quaest, com base nas últimas pesquisas de intenção de votos, avalia que Lula pode ganhar no primeiro turno em 2026. Os fatores para essa possibilidade são a alta rejeição do bolsonarismo e a fragmentação da direita. O governador Ronaldo Caiado é um dos defensores do lançamento das diversas candidadturas de direita no primeiro turno.

Mais conhecidos, mais rejeitados

Outro ponto que a pesquisa Quaest revelou é que à medida que os eleitores se familiarizam com governadores de fora de seus próprios estados e que se colocam a candidatos a presidente, a rejeição a eles aumenta. Situação de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Junior (PSD-PR), Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (UB-GO), que aumentou o potencial de voto de 11% para 14% e teve aumento na rejeição, de 21% para 32%. Entre os governadores de direita, Caiado foi o que mais passou a ser conhecido pelo eleitorado: de 32% em janeiro para 46% em setembro.

Consulta pública sobre PL da anistia já está aberta desde 2023

Circula nas redes sociais uma mensagem imprecisa sobre uma suposta nova abertura da consulta pública referente ao Projeto de Lei 5.064/2023, que trata da anistia a acusados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. No entanto, a consulta está disponível no portal e-Cidadania desde a apresentação do projeto ao Senado, em 19 de outubro de 2023. Até esta sexta-feira (19), o projeto contabilizava 640.563 votos favoráveis e 897.802 contrários.