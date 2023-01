“Sou aliado de vocês”, diz Caiado aos deputados eleitos

Em tom de parceria e apoio mútuo, o governador Ronaldo Caiado convocou os deputados estaduais eleitos a trabalharem juntos por Goiás e, assim, fortalecer os projetos em prol da população nas mais diversas áreas. “Quero governar sem pretensão de disputar, fiquem tranquilos. Sou aliado de vocês”, assegurou. O governador recebeu nesta quarta-feira (25/01), os parlamentares eleitos para a 20ª legislatura, que terá início em 1º de fevereiro.

Caiado lembrou que, durante os quatro anos de seu primeiro mandato, governou em total sintonia com os Poderes Legislativo e Judiciário. Tal relacionamento, disse, garantiu governabilidade e avanços notáveis. Por isso, vai seguir a mesma linha de trabalho até 2026. “Esse é meu objetivo: dignificar nosso Estado com uma política honesta e transparente, não só no discurso, mas na prática, com as pessoas sentindo melhorias”, afirmou.

O governador alertou os novos parlamentares sobre a necessidade de consciência e planejamento na destinação das emendas impositivas. “É uma independência de cada deputado. Não cabe ao governo discutir, mas pagar. E, modéstia à parte, nunca atrasamos um dia. O pedido que faço é que haja convergência para que se obtenha resultados no investimento dado”, salientou Caiado ao mencionar ações importantes que foram realizadas nos últimos quatro anos, como a regionalização da saúde e a infraestrutura da malha viária estadual.

Ainda durante o discurso, o governador comentou sobre as eleições para presidência da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que ocorre sem nenhum tipo de interferência externa. O favorito ao cargo é o deputado estadual Bruno Peixoto. “Não tomei posição nessa eleição, zero”, sublinhou. E reforçou que o Palácio das Esmeraldas está de portas abertas ao futuro presidente e demais parlamentares. “Estarão sempre aqui com a presença que achar necessária, tratando de assuntos relevantes da Assembleia em nome de cada município de Goiás”, completou.

Líder do governo na Alego, o deputado Bruno Peixoto afirmou ao governador que a 20ª legislatura terá como características a união e a transparência. “Temos muitos projetos para a Assembleia Legislativa de Goiás, mas todos de mãos dadas com o governo do Estado”, afirmou. E que, caso eleito presidente da Casa, irá retribuir a confiança “trabalhando a partir das 6h, e sem ter hora para dormir”. “Isso para cuidar da gente do nosso Estado”, concluiu. A eleição da Mesa Diretora será dia 1º de fevereiro, logo após a solenidade de posse dos 41 deputados eleitos.

Participaram do encontro os deputados estaduais eleitos Alessandro Moreira, Amilton Filho, Anderson Teodoro, André do Premium, Cairo Salim, Charles Bento, Clécio Alves, Coronel Adailton, Cristiano Galindo, George Morais, Gugu Nader, Issy Quinan, Jamil Calife, Júlio Pina, Lincoln Tejota, Lineu Olímpio, Lucas do Vale, Ricardo Quirino, Renato de Castro, Rosângela Rezende, Veter Martins, Virmondes Cruvinel, Vivian Naves, Wagner Neto, Wilde Cambão, Zeli Fritsche; além do secretário-geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima; do chefe de gabinete da Governadoria, Alex Godinho; dos prefeitos Roberto Naves (Anápolis), Iolanda Holiceni (Alvorada do Norte) e Paulo Vitor Avelar (Jaraguá); e o deputado estadual Francisco Oliveira.