Stand-up com Tiago Raiz leva humor sobre a rotina policial ao Teatro Goiânia

Neste sábado (23), o humorista Tiago Raiz se apresenta no Teatro Goiânia com o stand-up “Polícia de Cria”, às 20h. O espetáculo traz piadas e histórias sobre a rotina de um policial militar, com um toque irreverente e muito humor. Os ingressos já estão disponíveis no site ingressodigital.com, com preços a partir de R$ 20.

Tiago Raiz, policial militar desde 2014, utiliza suas experiências no trabalho e no dia a dia para criar comédia. Além das histórias relacionadas ao serviço policial, ele também compartilha relatos sobre sua vida familiar e cotidiana, sempre com uma abordagem engraçada. No palco, ele contará ainda com a participação especial de sua filha Juju Raiz, de 12 anos, que traz uma perspectiva cômica sobre a infância e a convivência familiar.

Serviço:

Stand-up: Polícia de Cria

Data: Sábado (23/11)

Local: Teatro Goiânia

Horário: 20h

Ingressos: A partir de R$ 20

Site: ingressodigital.com