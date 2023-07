STF promove tuitaço para reforçar a estabilidade da democracia

Completam-se hoje seis meses dos ataques às sedes dos Três Poderes da República. As instalações do Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidas e depredadas em 8 de janeiro, no chamado Dia da Infâmia. Contudo, os valores maiores que sustentam a atuação da Corte e a própria democracia se mantiveram inabalados.

Para reforçar a estabilidade do Poder Judiciário, da democracia e da Constituição Federal, mesmo após a tentativa de enfraquecimento das instituições, o Supremo promoverá hoje, das 9h às 11h, um tuitaço com a hashtag #DemocraciaInabalada. É mais uma ação para frisar que atos violentos não intimidarão a justiça, a democracia e a Constituição.

As peças produzidas pela Secretaria de Comunicação do STF mostram a restauração dos espaços físicos e dos itens danificados pelos invasores. O Plenário, espaço de decisões relevantes para o povo brasileiro, foi reconstruído em menos de um mês, pela dedicação de dezenas de pessoas. Obras de arte foram restauradas, móveis foram reformados e documentos históricos foram recuperados.

Outros órgãos do Poder Judiciário e da administração pública também participarão da ação.