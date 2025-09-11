STF retoma com voto que deve confirmar condenação a Bolsonaro e aliados

O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma nesta quinta-feira (11) o julgamento do núcleo 1 da chamada “suposta trama golpista” com a apresentação do voto da decana da Corte, ministra Cármen Lúcia. A expectativa é que ela acompanhe os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que já se manifestaram pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros cinco réus.

Na sessão desta quarta-feira (10), o ministro Luiz Fux apresentou um voto de mais de 14 horas em que divergiu da maioria. Ele defendeu a condenação do delator da trama, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e do general Walter Braga Netto, candidato a vice na chapa presidencial de 2022, pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ao mesmo tempo, votou pela absolvição de Bolsonaro e dos outros cinco acusados.

Apesar do entendimento de Fux, o placar parcial está em 2 votos a 1 pela condenação de Bolsonaro e dos demais réus por todos os crimes imputados. No caso de Mauro Cid e Braga Netto, há consenso até agora: os três ministros que votaram, Moraes, Dino e Fux, defenderam punição por ao menos um dos crimes.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o ex-presidente de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. As penas somadas podem chegar a 30 anos de prisão.

A sessão será retomada a partir das 14h, com o voto de Cármen Lúcia. O último a se manifestar será o presidente da 1ª Turma do STF, ministro Cristiano Zanin. A conclusão do julgamento está prevista para esta sexta-feira (12).