search
Justiça

STF terá sessões extras para julgamento de Bolsonaro

Cristiano Zanin marcou sessões extra para quinta-feira (11)


Agência Brasil Por Agência Brasil em 06/09/2025 - 09:31

Zanin julgamento Bolsonaro
Zanin marcou sessão extra no julgamento de Bolsonaro (Foto: Agência Brasil)

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou sessões extra da Primeira Turma da Corte, na próxima quinta-feira (11), para o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete aliados.

A decisão de Zanin, que é presidente do colegiado, foi tomada após o relator da ação penal, Alexandre de Moraes, solicitar o agendamento de mais uma sessão para julgamento do caso. Já estavam agendadas sessões para os dias 9, 10 e 12 de setembro.

O julgamento começou nesta semana, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do procurador-geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus.

A partir de terça-feira (9), colegiado vai iniciar a votação que pode condenar Bolsonaro e os demais acusados a mais de 30 anos de prisão.

Com a decisão de Zanin, o julgamento terá mais quatro dias. Em três deles, serão realizadas sessões pela manhã e à tarde. Para viabilizar a sessão dupla na próxima quinta-feira, o STF cancelou a sessão do plenário que seria realizada às 14h.

Agenda de sessões:
Dia 9 – às 9h e às 14h;
Dia 10 – às 9h;
Dia 11 – às 9h e às 14h;
Dia 12 – às 9h e às 14h;

Acusações
Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro ou homicídio do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada “minuta do golpe”, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse do presidente Lula.

A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Crimes
Os acusados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Em caso de condenação, as penas podem chegar a 30 anos de prisão.

A exceção é o caso do ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem, que, atualmente, é deputado federal. Ele foi beneficiado com a suspensão de parte das acusações e responde somente a três dos cinco crimes. A regra está prevista na Constituição.

A suspensão vale para os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro.

Quem são os réus

Jair Bolsonaro – ex-presidente da República;

Alexandre Ramagem – ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Almir Garnier- ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres – ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

Augusto Heleno – ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Paulo Sérgio Nogueira – ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto – ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022;

Mauro Cid – ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

CEI da Limpa Gyn começa com apelos por imparcialidade; saiba como ficou o colegiado

Agência Brasil

A Agência Brasil é uma agência de notícias brasileira fundada em 10 de maio de 1990 pelo Governo Collor e atualmente é pertencente à Empresa Brasil de Comunicação que administra o conglomerado de mídia do Governo Federal Brasileiro.

Leia também

Projeto Raízes Kalungas do TJGO vence Prêmio Inovação do CNJ em Impacto Social
Justiça

Projeto Raízes Kalungas do TJGO vence Prêmio Inovação do CNJ em Impacto Social

05/09/2025
policial militar promoção bravura
Justiça

Policial militar que arriscou a vida tem direito a promoção por ato de bravura

03/09/2025
julgamento Bolsonaro
Justiça

STF conclui primeiro dia de julgamento de Bolsonaro e mais sete

02/09/2025
Serviços jurídicos gratuitos são oferecidos em Goiânia; saiba como ser atendido
Justiça

Serviços jurídicos gratuitos são oferecidos em Goiânia; saiba como ser atendido

01/09/2025
STF Carlos Nathan Sampaio Brasília bolsonaro julgado golpe
Justiça

Julgamento de Bolsonaro: além do ex-presidente, veja quando e quem será julgado por suspeita de armar golpe

31/08/2025
Daniel Vilela
Poder

Daniel Vilela assume protagonismo nas entregas do governo e se fortalece para 2026

06/09/2025
Lula Malês
Geral

Lula faz hoje pronunciamento e assiste ao filme Malês no Cine Alvorada

06/09/2025
Caiado polícia militar
Poder

Caiado é condecorado com a maior honraria concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso

06/09/2025
Lotofácil Independência
Brasil

É hoje o sorteio do prêmio recorde da Lotofácil da Independência

06/09/2025
Pesquisa