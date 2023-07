SUS contará com medicamento para tratamento do HIV

O Ministério da Saúde tomou uma importante medida ao incorporar três novos medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento de pessoas vivendo com HIV. Esses medicamentos são o Darunavir 800 mg, o Dolutengravir 5 mg e o Raltengravir 100 mg (granulado). Essa inclusão foi realizada por meio de três portarias da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde, que foram publicadas no Diário Oficial da União.

A decisão de incorporar esses retrovirais no SUS visa expandir as opções de antirretrovirais disponíveis, proporcionando formulações mais adequadas para crianças, maior facilidade na posologia, maior eficácia e menor toxicidade. Essa medida tem como objetivo principal aumentar a adesão ao tratamento e melhorar a qualidade de vida dos pacientes vivendo com HIV/aids. A expectativa é que a disponibilização desses medicamentos contribua para evitar o enfraquecimento do sistema imunológico, prolongando a vida das pessoas com HIV, reduzindo o número de internações e minimizando infecções por doenças oportunistas.

Os medicamentos em questão possuem diferentes indicações. O Darunavir 800 mg é destinado a pacientes com HIV que não responderam adequadamente ao tratamento de primeira linha e não apresentam mutações que indiquem resistência ao fármaco. Já o Dolutegravir 5 mg é indicado como tratamento complementar ou substituto em crianças de dois meses a seis anos de idade e é apresentado em forma de comprimidos dispersíveis. Por fim, o Raltengravir 100 mg (granulado) é indicado para profilaxia da transmissão vertical em crianças com alto risco de exposição ao HIV, especialmente aquelas nascidas de mães com HIV.

Com o compromisso de aprimorar constantemente a resposta nacional ao HIV/aids, o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de HIV/aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, busca oferecer tecnologias em saúde seguras e eficazes que impactem positivamente na qualidade de vida da população afetada por essa condição. Seguindo as portarias publicadas, o prazo para efetivar a oferta desses medicamentos no SUS é de até 180 dias.