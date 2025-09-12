Suspeitos de matar empresária em Minas Gerais são presos em Goiás

Dois homens suspeitos de matar a empresária Ingrid Emanuele Santos, de 37 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (12/9), em Itumbiara (GO), durante uma operação integrada da Polícia Militar de Goiás. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (10/9), na residência da vítima, no Bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares (MG).

De acordo com o tenente-coronel Welington Campos, do 6º BPM, desde quarta-feira , todas as equipes atuaram de forma integrada, reunindo informações sobre a fuga dos suspeitos, os meios de transporte utilizados e os itens subtraídos da vítima. A Polícia de Goiás participou da operação e ajudou a interceptar o ônibus onde os suspeitos estavam. Com eles foram encontrados elementos de prova robustos, como arma de fogo, joias da vítima e documentos de uma motocicleta.

De acordo com o delegado Márcio Bento Costa, a prisão em flagrante foi efetuada pela Polícia Militar de Goiás e os suspeitos estão sendo levados à Delegacia Regional de Araguari para autuação. “A motivação e as circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas e permanecem em sigilo”, afirmou o delegado.

Costa informa ainda que, até o momento, não há dúvidas sobre a autoria do crime e um dos suspeitos já teria confessado informalmente. A Polícia Civil agora busca identificar a motivação do crime e verificar se houve eventual mandante.

Inicialmente, os elementos indicam a prática de três crimes distintos: feminicídio, furto qualificado e adulteração de veículo. O feminicídio, cometido de forma cruel, com a vítima amarrada e degolada, pode ter pena de 20 a 40 anos, acrescida de um terço, chegando a 53 anos.

O corpo de Ingrid foi encontrado pelo sobrinho, após a irmã perceber que a empresária não havia ido buscar a filha na escola e não atender às suas ligações. Ao chegar à casa, o jovem viu a tia caída, com as mãos amarradas e em meio a uma poça de sangue. O pai do menino foi chamado e ambos acionaram a Polícia Militar.

