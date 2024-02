TCE-GO publica edital de concurso público para 52 vagas

O edital de abertura de inscrições do concurso público para preenchimento de 52 vagas de Analista de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) foi publicado hoje no Diário Oficial do Estado. O documento, que também será publicado no Diário Eletrônico de Contas, prevê que os candidatos se inscrevam a partir das 16h do dia 26 de fevereiro de 2024 até as 16h do dia 08 de abril de 2024 pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca selecionada para a organização do concurso.

O salário inicial do Analista do TCE-GO está fixado atualmente em R$ 12.006,97, com carga horária de 6 horas diárias. A especialidade com maior número de vagas (22) – duas delas para pessoas com deficiência – denominada Controle Externo, exige diploma de conclusão de qualquer curso de nível superior. Há, ainda, oito vagas na especialidade Contabilidade, exclusiva para graduados em Ciências Contábeis; oito vagas para Engenharia, destinadas a graduados nessa área, quatro vagas na especialidade Tecnologia da Informação, para aqueles que têm diploma em qualquer curso de nível superior e ainda dez vagas para jurídica, sendo uma delas para pessoa com deficiência. Nesta última especialidade, os candidatos deverão ter graduação em Direto.

A taxa de inscrição estabelecida é de R$ 195,00 e as provas, objetiva e discursiva, serão realizadas no dia 16 de junho de 2024, em Goiânia.

Confira a integra do Edital 01/2024 para conferir detalhes dos cargos disponíveis, inscrições, isenções, conteúdo programático de cada especialidade, número de questões das provas, cálculos classificatórios, classificação e recursos.

As inscrições deverão ser feitas no prazo regular na página conhecimento.fgv.br/concursos/tcego24, ainda não disponibilizada pela FGV.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a área de Concursos da FGV por meio do e-mail: [email protected]