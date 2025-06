TCE-GO verifica descumprimento de normas de pavimentação em obra da GO-184

Da sala de reuniões na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) para o canteiro de obras da GO-184: foi esse o cenário da mesa técnica realizada nesta quarta-feira (11) pela equipe do Tribunal junto a representantes da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e da empresa contratada para execução dos serviços na rodovia.

Durante a ação, coordenada pelo conselheiro Kennedy Trindade, o TCE-GO verificou descumprimento de normas relativas às condições de uso e de preparo do material que compõe a sub-base do pavimento asfáltico.

De acordo com a ata da mesa técnica, a empresa contratada não está atendendo a critérios da própria Goinfra relativos, por exemplo, ao teor máximo de umidade, compactação e tamanho das britas e agregados utilizados na etapa que antecede a pavimentação da rodovia. Dois engenheiros e dois diretores da empresa participaram da reunião.

Eles se comprometeram a adequar o trabalho às determinações técnicas e, quanto aos trechos em que os serviços já foram realizados, o TCE-GO fará o devido monitoramento para que, em caso de defeitos futuros, a contratada seja acionada para providências.

A execução adequada dos serviços de construção de bases e sub-bases em obras rodoviárias contribui para a vida útil do pavimento, diminuindo tensões e deformações. Assim, é possível reduzir a necessidade de manutenção e aumentar a durabilidade da via.

Esta foi a primeira mesa técnica realizada in loco. A equipe do TCE-GO já havia feito uma visita à GO-184 e repassado seus apontamentos à Goinfra. Agora, ao lado dos responsáveis pela execução dos serviços, o Tribunal verificou o cumprimento das orientações repassadas anteriormente e pôde discutir encaminhamentos técnicos com foco na qualidade e economicidade da obra.

