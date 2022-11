“Temos de respeitar o resultado das urnas”, afirma Caiado

O governador Ronaldo Caiado votou na manhã deste domingo, 31, em Nova Crixás, na região Norte do Estado. Pontualmente às 8h, Caiado, que estava acompanhado da filha caçula, Marcela Caiado, foi o primeiro eleitor a entrar na seção eleitoral do Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, no Setor Central do município.

Após a votação, o governador comentou que o pleito é um momento emblemático. “A consolidação da democracia acontece com o processo eleitoral, que identifica a vontade da população. Hoje estamos decidindo os rumos do Brasil”, afirmou. “Temos de respeitar o resultado das urnas. Esta é a máxima da democracia: a vontade do povo”, ressaltou o governador.

Nova Crixás é domicílio eleitoral do governador desde 1989, quando foi candidato à presidência da República. Médico e proprietário rural, na época Caiado mudou o local de sua votação com o objetivo de chamar a atenção do País para a relevância do interior e do agronegócio.

“Tenho certeza que esse Brasil vai, cada vez mais, continuar crescendo, desenvolvendo e melhorando”, finalizou. Após a apuração das urnas, que confirmou a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o governador publicou em seu perfil no Twitter que “venceu o desejo soberano no Brasil.”

Venceu o desejo soberano do povo brasileiro! Faço política com total respeito à democracia. Parabenizo o presidente eleito @LulaOficial e, como governador de Goiás, sigo trabalhando e buscando parcerias para melhorar a vida dos goianos e apoiando o Brasil a superar desafios. pic.twitter.com/UQnnwyP7cu — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) October 31, 2022

Reeleito no primeiro-turno, com 51,81% dos votos válidos, o chefe do Executivo goiano declarou no início deste mês apoio ao candidato Jair Bolsonaro (PL) para o segundo turno das eleições presidenciais.

Depois de votar em Nova Crixás, o governador Ronaldo Caiado retornou a Goiânia e acompanhou a votação da presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado. Ela votou por volta das 11h30, no Externato São José, no Setor Oeste, na Capital.

Segurança

Em Goiânia, o governador falou que a eleição ocorre em clima de tranquilidade. “Falei com o secretário de Segurança Pública (Coronel Renato Brum) e os relatórios não têm nada de relevante. Todas polícias estão dando total garantia de segurança a todos os eleitores. O eleitor vai para a urna com a certeza de exercer seu voto sem constrangimento”, pontuou.

Apesar da declaração de Ronaldo Caiado, eleitores flagraram um policial militar que tentou tomar o celular do advogado Igor Escher Pires Martins, de 33 anos, em uma zona eleitoral no bairro Jardim Planalto, em Goiânia. Segundo o advogado que é eleitor do candidado Lula (PT) e estava usando uma camiseta e uma bandeira com o rosto do político e foi abordado por dois Policiais Militares que o acusaram de estar cometendo crime eleitoral e pediram que ele tirasse a toalha de apoio ao candidato do PT.

“Eu me neguei, porque estava me manifestando de forma silenciosa, como manda a legislação eleitoral. Então, o policial disse que iria me conduzir para a delegacia por supostamente estar cometendo crime eleitoral. Estava com a minha filha no colo”, contou Igor.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO), informou que o advogado tentou filmar o policial para registrar ocorrência e, por isso, o outro militar tomou o celular dele. Após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), igor pegou o celular e foi liberado.