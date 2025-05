Temperatura em Goiânia pode chegar a 32º nesta quarta

O clima em Goiânia nesta quarta-feira (14) será de predomínio de sol, com baixas possibilidades de pancadas de chuvas. A temperatura máxima na capital poderá chegar a 32 graus, com a umidade relativa do ar variando entre 40% e 95%. O nascer do sol será às 6h32 e o pôr do sol, às 17h53.

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a quarta-feira terá sol e variação de nebulosidade. O avanço gradual de uma frente fria do Sudeste do Brasil ainda poderá influenciar o aumento da nebulidade no estado, favorecendo a formação de áreas de instabilidade devido à combinaão calor-umidade.

Poderemos ter chuvas isoladas tm todas as regiões do estado.

Morre José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai, aos 89 anos