Terça-feira terá madrugada gelada, mas sol prevalece


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 12/08/2025 - 06:28

A terça-feira terá predomínio de sol, com temperaturas amenas pela manhã, devido à presença do ar frio de origem polar, com destaque para a Região Centro-Sul do estado. Já as máximas estarão em elevação no período da tarde, com grande amplitude térmica durante o dia (oscilação entre temperatura a mínima e a máxima). A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad).

A baixa umidade relativa do ar é um desafio para a saúde e demanda atenção para a hidratação e outros cuidados. Goiás permanece sob alerta para a baixa umidade relativa do ar, que pode baixar a níveis entre 20% e 12%, considerado nível de alerta para danos à saúde.

Goiânia terá uma terça-feira com predomínio de sol. A máxima poderá chegar a 29 graus e a mínima, a 11. A umidade relativa do ar deve variar entre 18% e 70%. O nascer do sol será às 6h36 e o pôr do sol, às 18h07.

O calor pode chegar a 36 graus na Região Norte e a 34 na Região Oeste. A máxima pode chegar a 32 graus na Região Central e a 33 graus na Região Leste. Sul e Sudoeste terão temperaturas mais amenas, com máximas, respectivamente, de 28 e 27 graus. A temperatura máxima pode chegar a 36 graus em Porangatu, a 34 em Araguapaz e Aruanã e a 33 graus em Flores de Goiás e Montes Claros. A mínima será de 6 graus em Jataí e Mineiros, 7 graus em Caçu, 8 graus em Rio Verde e 9 graus em Santa Helena.

Orientações
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou orientações para lidar com as condições climáticas adversas, começando pela necessidade de maior hidratação e para evitar desgaste físico nas horas mais secas e se expor ao sol

Veja as instruções do Inmet:

1. Beba bastante líquido.

2. Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.

3. Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

4. Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

5. Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

6. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

7. Atividades físicas não são recomendadas.

8. Evite desgaste físico nas horas mais secas.

