Teto de R$ 350 mil começa a valer para o Minha Casa, Minha Vida

As novas regras do Minha Casa, Minha Vida, programa habitacional do Governo Federal, começam a valer hoje. A mudança atinge as famílias que se enquadram na faixa 3, com renda mensal de R$ 4.400 a R$ 8.000. A meta do programa é ampliar o acesso da classe média ao programa habitacional que, agora, financia imóveis de até R$ 350 mil. Antes, o teto para essa faixa de famílias era de R$ 264 mil.

Os juros aplicados também sofreram alterações. Na faixa 3, as taxas passarão a 7,66% ao ano para cotistas do FGTS, enquanto profissionais não cotistas terão juros de 8,16%.

Antes, pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), era necessária uma entrada de R$ 79 mil mais o financiamento de R$ 191 mil, com taxas de juros de 9,56%. Agora, pelo Minha Casa, Minha Vida com a cota do FGTS, o interessado precisa de entrada de R$ 54 mil mais financiamento de R$ 216 mil, com taxas de juros de 8,16%.