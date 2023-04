Thiago Akira vai palestrar na Expo Turismo Goiás 2023

O consultor e palestrante de marketing digital para o turismo Thiago Akira está confirmado na programação da 3ª Expo Turismo Goiás, que ocorrerá nos próximos dias 07 e 08 de julho, no Centro de Convenções de Goiânia. Entusiasta da transformação digital no turismo, Akira empodera marcas e profissionais do trade com conhecimento e técnicas em marketing, comunidade, conteúdo e posicionamento digital.

Na Expo Turismo Goiás, Thiago Akira falará a uma plateia formada por agentes de viagens, que são o público-alvo da feira, e outros profissionais do turismo.

“O Thiago Akira é um dos palestrantes mais renomados e respeitados do trade. Estou convicta de que o conteúdo que ele ministrará vai atinar os participantes para novas possibilidades de negócios através do marketing digital”, comenta Rose Páscoa, CEO da Expo Turismo Goiás.

Akira levará à Expo Turismo Goiás sua experiência de palestras ministradas em todo o Brasil. Ele palestrou, por exemplo, na WTM Latin America 2023, realizada recentemente em São Paulo (SP).

Mais de 3 mil agentes de viagens são esperados na 3ª Expo Turismo Goiás. A feira serve como plataforma para apresentação de novos destinos, de produtos da hotelaria, transporte executivo de passageiros, companhias aéreas, entretenimento e outros serviços oferecidos pelas agências de viagem aos turistas e às pessoas que viajam a trabalho.

Entre os expositores estarão, por exemplo, operadoras de turismo, hotéis, parques, secretarias de turismo de diferentes municípios, companhias de seguro de viagem e até destinos internacionais.