Trabalhador rural morre em acidente na BR-080

Um trabalhador rural de 32 anos morreu na tarde desta sexta-feira, 6, na BR -080, em São Miguel do Araguaia.

De acordo com levantamentos preliminares, a vítima, natural do estado do Pará, trabalhava em uma propriedade rural e, após receber seu salário, resolveu comprar uma motocicleta em São Miguel do Araguaia.

Após adquirir o veículo, ao retornar pilotando a motocicleta sem ser habilitado, ele perdeu o controle da direção, caiu do veículo e bateu em um defensa metálica.

O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.