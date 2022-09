Tradição, cultura e Fé reuniu mais 200 Catireiros de Aparecida

Aparecida recebeu neste domingo, 25, a 24ª edição do Encontro de Catireiros, Foliões e Fiandeiras. O evento aconteceu na Associação Comercial e Industrial de Aparecida (Aciag) e reuniu mais de 200 participantes em apresentações culturais que promovem a tradição do povo goiano com comitivas vindas de 16 cidades de Goiás.

O evento é uma realização da Prefeitura de Aparecida, por meio da Secretaria de Cultura e da Associação de Catireiros, Foliões e Fiandeiras de Aparecida. Essa é a primeira edição pós pandemia, que forçou a suspensão do encontro por dois anos.

“Nós trouxemos um bom número de fiandeiras, catireiros e muitos músicos de todo o estado, além de foliões que mantém a nossa cultura viva”, avaliou a diretora da Associação de catireiros de Aparecida, Nilmari Alves.

Além das apresentações voltadas para o tema da festa, a Orquestra Jovem de Aparecida também esteve presente com músicas para animais a população que acompanhava o inicio do evento.

O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano e a primeira-dama Sulnara Santana estiveram presentes no Encontro e enalteceram a representatividade cultural dos participantes do evento. “Isso é uma preservação de cultura, com pessoas que vem de diversas cidades do Estado. Aqui nós mostramos a receptividade do povo de Aparecida”, afirmou o prefeito.

Sulnara Santana enalteceu o papel das fiandeiras, mulheres que são conhecidas pelo artesanato em transformar o algodão em fio para a produção de peças de tecelagem como cobertas. “É muito satisfatório ver tanta produção bonita pela mão dessas mulheres. Estão todos de parabéns pela organização do evento”, comentou a primeira-dama.

As apresentações começaram logo pela manhã com um grupo de foliões que cantaram músicas típicas e mostraram a bandeira da família, prática tradicional das folias de reis. Logo em seguida foi a vez de apresentação e música ao vivo com moda de viola e catira. O encontro ofereceu também almoço para os presentes com o prato tradicional Arroz Carreteiro, feito na hora.

O capitão da comitiva Emigrantes para Belém, Baltazar Ferreira, que veio de Santa Rosa no interior do Estado, conta que esteve no encontro de 2019 e gostou da organização desse ano. “Estamos muito felizes por estar mais um ano em Aparecida apresentando um pouco da história por meio da música e da folia. Além de um bonito papel social, essa é uma festa da Fé”, afirma Baltazar.

“Aparecida vem com este evento reafirmar a valorização da cultura popular, recebendo várias pessoas com diferentes culturas. É uma celebração da história que vem desde as caravanas que passavam pela Praça Matriz e criava no nosso povo esse sentimento”, comenta Weider Moreira, superintendente de cultura da Secretaria de Cultura.

Catira nas escolas

Aparecida conta com o projeto Catira nas Escolas que promove a identificação cultural e a renovação da tradição nas crianças do município. Os alunos da Escola Municipal Santo Antônio estiveram presentes no Encontro e se apresentaram ao vivo para o público presente.

Regina Leandra, avó de uma das crianças catireiras da Escola Santo Antonio conta que essa é a primeira vez que veio ao evento e gostou das apresentações. “É muito bom ver minha neta se apresentar e ver outras apresentações com música e dança que a gente vê desde pequeno”, comentou Regina.

A diretora da escola, Selma Moreira, afirma que o projeto existe há sete anos e garante um resgate da tradição. “Esse projeto tem um poder de socialização muito grande para os alunos, eles interagem e com isso o desenvolvimento em sala de aula melhora”, avalia a diretora.