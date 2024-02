TSE cassa mandato de Gabriela Rodart por infidelidade partidária

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato da vereadora Gabriela Rodart (PRD), por infidelidade partidária. Gabriela foi eleita pelo DC em 2020, mas deixou o partido em 2022 para assumir a presidência metropolitana do PTB e disputar cadeira na Câmara Federal.

A vereadora chegou a ser afastada do cargo após uma decisão do TRE, mas voltou em 2023, depois do ministro Raul Araújo conceder liminar favorável ao retorno. Agora, o TSE negou provimento aos recursos especiais e revogou os efeitos da liminar concedida.

A defesa da parlamentar informou que respeita o veredito do tribunal, mas que reafirma a convicção de que ela não praticou infidelidade partidária. Com isso, Rafael da Saúde deve reassumir o mandato.