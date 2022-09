Turismo e gastronomia em Goiás tiveram o melhor desempenho desde 2015

Goiás registrou o maior crescimento do país no volume de serviços prestados no último mês de julho. A alta foi de 4,7% em relação a junho. Na comparação com julho de 2021, o crescimento foi de 13,2%, puxado pela busca por serviços ligados ao turismo e gastronomia, o melhor resultado desde março de 2015. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

O volume de serviços prestados às famílias também cresceu 22,3% no período, acumulando uma alta de 28,5% no ano, impulsionado pela maior movimentação em hotéis e restaurantes. Em julho, o índice de atividades turísticas em Goiás subiu 3,4% em relação ao mês de junho e 23,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Hoje, 40% dos estabelecimentos gastronômicos registram lucro, segundo a Abrasel Goiás.

Algumas regiões ganham destaque. Uma delas é a Chapada dos Veadeiros, no interior do estado, um dos principais destinos turísticos no Centro-Oeste brasileiro. O lugar chama atenção por suas cachoeiras, trilhas ecológicas e biodiversidade típica do Cerrado. Na gastronomia, um dos lugares mais badalados é o Rústico Premium Grill, na Vila de São Jorge, porta de entrada para o parque.

“A procura pela Chapada dos Veadeiros, com suas belas paisagens, rota para quem quer contato com a natureza e sua fama mística, tem impulsionado o ramo gastronômico da região. Percebemos essa alta por aqui, pois até no meio da semana temos um movimento de turistas bem significativo, de todas as partes do Brasil e do mundo”, explica a empresária Carla Vasconcelos.

Criado em 2017, o restaurante surgiu da ideia de reunir o melhor da gastronomia rústica, coquetelaria e música nacional em um só lugar, o que chamou a atenção de renomados chefs de cozinha, que já visitaram a casa para preparar menus especiais. No cardápio, carnes nobres, comida árabe, pizzas, hambúrgueres, acompanhamentos diversos e especiais, drinques clássicos e autorais e sobremesas.

“Isso também nos possibilita oferecer um serviço de maior qualidade, investindo na alta gastronomia, além de fomentar o comércio local. Prova disso é a nossa parceria com chefs premiados nacionalmente e mundialmente, e os eventos que promovemos ao longo do ano. O turista consegue ter experiências completas e a economia da região começa girar de uma forma mais orgânica”, afirma a empresária.