Unidades de saúde estaduais têm funcionamento alterado durante feriado prolongado

As unidades de saúde estaduais de Goiânia terão o funcionamento alterado durante o feriado do aniversário da capital, na sexta-feira (24/10), e o do Dia do Servidor Público, antecipado para segunda-feira (27/10). Hospitais que operam em regime de plantão manterão o atendimento de urgência e emergência. Já os setores administrativos e serviços de rotina, como exames e consultas, retomam as atividades na terça-feira (28/10).

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) manterá o Pronto-Socorro funcionando normalmente. Os demais serviços serão retomados na segunda-feira (27/10). O Hugol, o Hugo e a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes atenderão apenas casos de urgência e emergência na sexta-feira, retornando ao atendimento integral na segunda-feira.

Nos hospitais de Doenças Tropicais (HDT), da Criança e do Adolescente (Hecad) e da Mulher (Hemu), as áreas assistenciais funcionarão durante o feriado, com retorno completo das atividades na segunda-feira. O Banco de Leite Humano do Hemu volta a atender na terça-feira (28/10).

Serviços mantidos

O Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) não realizará consultas e terapias no dia 24, mas manterá o atendimento aos pacientes internados. O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) suspenderá atividades ambulatoriais na sexta-feira, mantendo casa de apoio e núcleo de internação em funcionamento.

O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS) continuará com os atendimentos da Unidade de Cuidados Prolongados, da Residência Assistencial e do Ambulatório de Feridas Crônicas, retomando os demais serviços na segunda-feira. O Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG) manterá internações, mas não haverá expediente no Ambulatório de Medicina Avançada, no Centro de Atenção ao Diabetes e no Centro de Serviços Especializados.

No interior e na região metropolitana, o atendimento será normal em hospitais estaduais e policlínicas, como os de Itumbiara, Jaraguá, Águas Lindas, Luziânia, Jataí, Aparecida, Anápolis, Trindade, Uruaçu, Formosa e demais municípios.

A Rede Hemo terá o Hemocentro Coordenador de Goiás fechado na sexta-feira (24/10) e aberto no sábado, das 8h às 12h. O atendimento normal será retomado na segunda-feira (27/10), com retorno integral na terça-feira (28/10). As unidades do interior funcionarão normalmente.

O Centro de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) interromperá as atividades durante o feriado, voltando na terça-feira (28/10), às 6h. O Laboratório Estadual de Saúde Pública (Lacen-GO) atuará em regime de plantão, das 8h às 16h, para casos emergenciais.

A Gerência de Transplantes de Goiás funcionará em plantão pelos telefones (62) 3201-2200 e 3201-6025. Já o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) operará 24 horas com o Disque Intoxicação pelos números 0800 646 4350 e 0800 722 6001.

Economia de Goiás cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto