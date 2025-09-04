search
Cidades

Uso de focinheira em cães de ‘raças perigosas’ pode ser obrigatório em Goiânia

De acordo com a lei, a exigência valerá para raças como Pitbull, Rottweiler, Boxer e outros


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 04/09/2025 - 12:14

focinheira
Também se enquadram animais com comportamento agressivo ou que tenham peso superior a 25 quilos. (Imagem: Adam Jones wikimedia commons)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta quinta-feira (04), em segunda e última votação, o Projeto de Lei nº 285/2025, de autoria do vereador Ronilson Reis (sem partido). A proposta torna obrigatório o uso de focinheira, guia curta de até dois metros, coleira e enforcador na condução de cães de grande porte e raças consideradas potencialmente perigosas em locais públicos. O texto segue agora para sanção do Executivo.

De acordo com a lei, a exigência valerá para raças como Pitbull, Rottweiler, Mastim Napolitano, Fila Brasileiro, Doberman, Pastor Alemão, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Bulldog e Boxer. Também se enquadram animais com comportamento agressivo ou que tenham peso superior a 25 quilos.

A fiscalização ficará sob responsabilidade da Guarda Civil Metropolitana e de outras autoridades competentes. O descumprimento da norma pode gerar advertência ou multa de 5 a 5.000 Unidades Fiscais de Goiânia (UFGs) — valor que dobra em caso de reincidência. Em situações mais graves, o texto prevê ainda apreensão do animal e responsabilização civil e penal do tutor em caso de danos a terceiros.

Estão isentos da obrigatoriedade os cães de órgãos de segurança pública em serviço e também os cães-guia, utilizados por pessoas com deficiência visual.

Segundo o autor do projeto, a medida tem caráter preventivo. “O objetivo é evitar acidentes e reforçar a segurança, especialmente de crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma questão de responsabilidade e de cuidado com a nossa cidade”, afirmou Ronilson Reis.

A proposta surge em meio a uma série de debates sobre a circulação de animais de grande porte em áreas públicas da capital. A expectativa é que, com a sanção da lei, Goiânia passe a contar com regras mais rígidas para reduzir riscos e promover maior tranquilidade à população.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Polícia Civil de Goiás cumpre 58 medidas judiciais contra tráfico de drogas em quatro estados
Cidades

Polícia Civil de Goiás cumpre 58 medidas judiciais contra tráfico de drogas em quatro estados

04/09/2025
Polícia Civil de Goiás mobiliza mais de 200 agentes em operação contra grupo de falsificação de medicamentos
Cidades

Polícia Civil de Goiás mobiliza mais de 200 agentes em operação contra grupo de falsificação de medicamentos

04/09/2025
calor em Goiás
Cidades

Quinta-feira terá muito calor e baixa umidade do ar em Goiás

04/09/2025
apreensão armas Niquelândia
Cidades

Policiais apreendem armas de fogo, silenciador e mais de 3 mil munições em Niquelândia

03/09/2025
Operação Revertere
Cidades

PC prende suspeito de tentar matar policial em Aparecida

03/09/2025
aprovados CNU
Brasil

MGI autoriza nova nomeação de aprovados na primeira edição do CNU

04/09/2025
Laurez Tocantins
Poder

Após assumir governo do Tocantins, Laurez Moreira exonera secretários

04/09/2025
vacinação
Saúde

Prefeitura de Goiânia oferece vacinação em todas as regiões da cidade neste sábado (6/9)

04/09/2025
Robinho
Esporte

Justiça mantém Robinho preso no Brasil por estupro na Itália

04/09/2025
Pesquisa