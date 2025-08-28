Vacina da Influenza volta a ser exclusiva para grupos prioritários

Seguindo determinação do Ministério da Saúde para todos os estados, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás retorna a vacinação contra a Influenza exclusivamente para os grupos prioritários, a partir do dia 1º de setembro. A medida foi informada a todos os municípios goianos nesta terça-feira (26/08), por meio de nota técnica.

O Ministério da Saúde informou que a medida tem o objetivo de garantir o acesso à vacinação aos mais vulneráveis à doença, contemplados no Calendário Nacional de Imunização, visto que os grupos agora estão contemplados na vacinação de rotina, como idosos, crianças e gestantes. Após o início da vacinação em abril para os grupos prioritários e da baixa procura pelos mesmos, estratégia inicial foi expandir para toda a população para estimular que as famílias procurassem os postos e, consequentemente, levassem também membros dos grupos prioritários, que são muitas vezes mais fragilizados para acessar a vacina. No entanto, a cobertura dos grupos prioritários permanece baixa e a preocupação do MS é garantir doses suficientes para atender os grupos até o início do próximo ano, quando chegam as doses da vacina atualizada. O MS informou que só possui doses suficientes para o quantitativo dos grupos prioritários e que precisa garantir doses para eles. A SES/Go tem estimulado os municípios a diversificarem as estratégias de busca de não vacinados dos grupos prioritários, como vacinação em escolas e em instituições para idosos.

Cobertura vacinal

Até o momento, o país registra 47,43% de cobertura vacinal para Influenza para os grupos prioritários. Em Goiás, a cobertura é de 44,24%, sendo 46,16% para idosos, 42,61% para crianças e 27,1% para gestantes. A vacinação contra a gripe (Influenza) foi iniciada no dia 1º de abril de 2025 e, após 45 dias de vacinação voltada para os grupos prioritários, a vacinação foi aberta (no dia 16 de maio) para toda a população a partir de 6 meses de idade. Após mais de 100 dias aberta para toda a população, ela retorna para a exclusividade dos grupos prioritários, no dia 1º de setembro.

A vacinação contra a Influenza estará disponível para os seguintes grupos prioritários: crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos e gestantes, além de outros grupos como puérperas, povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais das forças de segurança e salvamento, profissionais das forças armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, trabalhadores dos correios, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade.