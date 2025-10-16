search
Saúde

Vacinação de estudantes é essencial para evitar surtos de viroses nas escolas

Com a chegada da primavera e do verão, especialistas alertam para a importância da imunização de crianças e adolescentes para prevenir doenças virais e proteger a comunidade escolar


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 16/10/2025 - 18:07

O Ministério da Saúde lançou neste mês a Campanha Nacional de Multivacinação voltada para o público até 15 anos de idade – crédito Freepik

Com a chegada das estações mais quentes, primavera e verão, o aumento de doenças virais preocupa profissionais de saúde. O calor, a umidade e o contato mais frequente entre pessoas favorecem a disseminação de vírus como gripe, Covid-19, rotavírus, norovírus, dengue, chikungunya e zika. A otorrinolaringologista Juliana Caixeta destaca que a vacinação de crianças e adolescentes é essencial para prevenir surtos de viroses, especialmente no ambiente escolar.

O Ministério da Saúde lançou, neste mês, a Campanha Nacional de Multivacinação para o público de até 15 anos. A ação, que segue até o dia 31 de outubro, com o Dia D marcado para o próximo sábado (18), disponibilizou mais de 6,8 milhões de doses para atualização da caderneta de vacinação em todo o país. As vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI) estão disponíveis gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Juliana Caixeta reforça a importância de vacinas como antipneumocócica, BCG, sarampo, rubéola e influenza, além da vacina contra a dengue, incorporada ao SUS em 2024 para o público de 10 a 14 anos em áreas prioritárias. O Brasil foi o primeiro país do mundo a oferecer o imunizante contra a dengue no sistema público universal.

 

Cobertura vacinal

Apesar dos avanços, a queda na taxa de vacinação preocupa. Dados do Ministério da Saúde apontam que, em 2023, a cobertura vacinal no país foi de 83%, abaixo da meta de 95% recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A baixa adesão aumenta o risco de reintrodução de doenças já controladas, como sarampo, rubéola e poliomielite.

O Ministério da Saúde ressalta que a vacinação é a forma mais eficaz e segura de evitar surtos nas escolas. Em 2024, o país registrou aumento de casos de sarampo e coqueluche em estados com baixa cobertura vacinal. Juliana Caixeta lembra que a imunização coletiva protege também quem não pode receber vacinas, reduzindo o contágio e preservando a saúde da população.

 

Responsabilidade coletiva

A médica reforça o papel dos pais e das escolas na promoção da saúde. As famílias devem manter as cadernetas de vacinação atualizadas, buscar informações em fontes oficiais e evitar que crianças doentes frequentem a escola. Já as instituições de ensino devem alertar sobre possíveis surtos e incentivar a conscientização das famílias sobre a importância da imunização.

Juliana Caixeta conclui que a vacinação é um ato de responsabilidade social e deve ser uma prática permanente em todas as fases da vida. Adultos e idosos também precisam verificar o calendário vacinal e manter as doses em dia para garantir a proteção coletiva.

Hospital Araújo Jorge faz mamografias de graça durante o Outubro Rosa

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Influenza Covid Goiás
Saúde

Vacina nacional contra covid deve chegar ao SUS no 1º semestre de 2026

16/10/2025
Mamografia
Saúde

Hospital Araújo Jorge faz mamografias de graça durante o Outubro Rosa

16/10/2025
Brasil confirma 34 casos de sarampo e Ministério da Saúde emite alerta
Saúde

Brasil confirma 34 casos de sarampo e Ministério da Saúde emite alerta

15/10/2025
Amigdalite comum pode esconder riscos graves e levar à morte
Saúde

Amigdalite comum pode esconder riscos graves e levar à morte

14/10/2025
Metanol Goiás
Saúde

Goiás registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol

14/10/2025
Vacinação de estudantes é essencial para evitar surtos de viroses nas escolas
Saúde

Vacinação de estudantes é essencial para evitar surtos de viroses nas escolas

16/10/2025
Operação Gatsby combate sonegação e venda clandestina de bebidas em Goiânia
Poder

Operação Gatsby combate sonegação e venda clandestina de bebidas em Goiânia

16/10/2025
Mutirão Equatorial
Cidades

Equatorial Goiás promove Dia D da campanha de renegociação neste sábado (18)

16/10/2025
Eduardo Bolsonaro
Poder

Moraes manda DPU assumir a defesa de Eduardo Bolsonaro no STF

16/10/2025
Pesquisa