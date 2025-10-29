Vai comprar carro? Saiba quais são os mais vendidos no país

Atenção você que tá em busca de um carro novo e quer acompanhar a valorização! O SUV compacto Hyundai Creta acumulou 43.198 unidades vendidas no varejo brasileiro em 2025, segundo levantamento da Fenabrave reproduzido pela CNN Brasil. Com essa marca, ele abriu uma vantagem de 6.752 unidades sobre o segundo colocado no ranking geral.

A liderança não é novidade para o Creta: o modelo já figurava como o carro mais vendido no varejo desde 2023, estabelecendo-se como um fenômeno de mercado entre os consumidores finais, ou seja, aqueles que compram direto para uso pessoal — sem envolver vendas para locadoras ou frotistas.

O sucesso do modelo coreano tem fortes fundamentos: parte dele está na atualização da linha 2025/2026, que trouxe versões mais potentes, equipamentos tecnológicos aprimorados e propostas visuais renovadas. A variante Ultimate, por exemplo, com motor 1.6 Turbo GDi, reforçou a atratividade do Creta.

No ranking de setembro de 2025, também citado pela Fenabrave, o Creta teve cerca de 4.976 unidades vendidas só naquele mês — superando concorrentes como o Volkswagen Polo (4.542 unidades) e o Toyota Corolla Cross (4.122 unidades).

Esse desempenho chama atenção porque confirma que SUVs continuam dominando o gosto do consumidor brasileiro — especialmente aquele que busca versatilidade, design moderno e percepção de valor agregado. O Creta se colocou no topo justamente ao combinar essas características com preços que, em muitos casos, se mostram competitivos frente a sedãs e hatchs tradicionais.

Para o varejo automotivo, esse resultado é significativo: indica um mercado que segue acelerando, apesar de incertezas econômicas, e mostra que marcas que apostam em renovação constante conseguem se consolidar com sucesso. No caso da Hyundai, o Creta tem sido peça-chave na estratégia da marca brasileira para manter relevância, volume e visibilidade.

Confira os carros mais vendidos no varejo em setembro de 2025