Vanderlan Cardoso critica legalização de jogos de azar e promete barrar projeto no Senado

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) reagiu com veemência à aprovação do projeto de lei (PL) 2234/2022 na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado. O PL, que legaliza jogos de azar como cassinos, bingos e jogo do bicho, foi aprovado por 14 votos a 12 e segue agora para votação no Plenário.

Em suas redes sociais, Cardoso manifestou preocupação com os impactos sociais da medida. “Sou totalmente contra a aprovação desse projeto. Já vi famílias inteiras destruídas por causa dos jogos de azar”, declarou o senador, que teme o agravamento de problemas como vício e o estímulo a atividades criminosas.

O PL 2234/2022 tramita no Congresso desde 1991 e, após décadas de debates, avança agora para a etapa decisiva no Senado. Vanderlan Cardoso prometeu mobilizar esforços para barrar a aprovação da proposta no Plenário, argumentando que a legalização dos jogos de azar representa um “mal que pode assolar as famílias brasileiras”.