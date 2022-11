Vendas no varejo tem alta de 1,9% em setembro

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgado nesta quarta-feira, 09, mostra que o volume de vendas do varejo goiano registrou alta de 1,9% em setembro, no comparativo com igual período de 2021. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC).

A alta ocorreu devido ao avanço de quatro atividades. O maior aumento de vendas se deu no grupo livros, jornais, revistas e papelaria, que subiu 34,9% em setembro na comparação com agosto, acumulando alta de 38% no ano e 30,5% em 12 meses. Já o segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, subiu 21,7% no mês em comparação a agosto, acumulando o mesmo percentual no ano e 16% em 12 meses.

O grupo artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos subiu 13,7% em setembro comparado a agosto, acumulando alta de 11,4% no ano e de 11,7% em 12 meses. Por último, outra atividade de forte importância no comércio varejista goiano é o de combustíveis e lubrificantes, que subiu 10% em setembro em relação a agosto.

“O comércio varejista tem um papel importante na economia goiana, pois gera emprego e renda para milhares de famílias. Os números mostram crescimento, apesar das dificuldades”, avalia o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, Joel de Sant’anna Braga Filho.

Nacional

Em setembro de 2022, o volume de vendas do comércio varejista brasileiro cresceu 1,1% no comparativo a agosto, na série com ajuste sazonal. A média móvel trimestral foi de 0,3%. Na comparação com setembro de 2021, houve alta de 3,2%, com a segunda taxa positiva seguida, e no ano, o setor acumulou aumento de 0,8%.de 0,8%.