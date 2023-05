Vendas de valor é tema de palestra em Goiânia

Autor de oito livros sobre gestão estratégica que já venderam mais de 100 mil cópias no Brasil, o especialista Sandro Magaldi vai proferir a palestra “Vendas de Valor: 5 desafios para vender mais e melhor” nesta quinta-feira, 18, às 9 horas, em Goiânia.

Será voltada especialmente para corretores de imóveis no pré-lançamento do Max Ipê, o mais novo empreendimento residencial da Vega Incorporações, localizado na Avenida Goiás Norte, próximo ao Shopping Passeio das Águas. Serão apartamentos de 2 e 3 quartos, com diferenciais de alto padrão, como varanda gourmet, piscina, playground, academia, coworking, salão de festas, entre outros.