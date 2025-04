A Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (23), uma Moção de Aplausos ao governador Ronaldo Caiado (União Brasil). A iniciativa partiu do vereador Dieyme Vasconcelos (PL), uma das principais lideranças do bolsonarismo no município.

Ligado ao deputado federal Gustavo Gayer (PL), Dieyme foi o principal articulador da homenagem. Durante as eleições de 2024, ele apoiou a candidatura do deputado federal Professor Alcides (PL), derrotado pelo atual prefeito Leandro Vilela (MDB), que contou com o apoio de Caiado.

De acordo com o parlamentar, a moção reconhece os “relevantes serviços prestados” pelo governador Ronaldo Caiado à cidade, especialmente nas áreas de saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e infraestrutura. A proposta foi aprovada pela maioria dos vereadores.

A homenagem ocorre em um momento importante para Caiado, que busca aproximação com o PL na tentativa de consolidar a centro-direita em Goiás em torno do vice-governador Daniel Vilela (MDB) para as eleições de 2026. Ao mesmo tempo, o governador mira o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para viabilizar seu projeto presidencial.