Vereador propõe até 10% para meia-entrada em corridas de rua e reforça fiscalização contra preços abusivos

Autor da lei que garantiu meia-entrada para estudantes e professores nas corridas de rua em Goiânia, o vereador Wellington Bessa (DC) apresentou nesta quarta-feira (25) um projeto para corrigir distorções na aplicação do benefício. Ele propõe limitar o percentual de inscrições com meia-entrada a 10% do total, diante do uso indevido do desconto e dos impactos nos preços dos eventos.

“Recebemos muitos pedidos da comunidade, professores e estudantes, que queriam participar das corridas, e criamos a meia-entrada para eles. Só que, após ouvir corredores e organizadores, percebemos que esse benefício, hoje oferecido em até 50% das vagas, tem gerado distorções”, explicou o vereador.

“Muitas dessas vagas ficam ociosas, e algumas empresas acabam usando o desconto para aumentar os preços para os demais corredores”, expôs Bessa.

Fiscalização

Além do limite, o projeto prevê fiscalização rigorosa pelo Procon Goiânia, com notificações para organizadores que praticarem aumentos abusivos, obrigando-os a apresentar planilhas de custos e justificar os preços. Essas informações deverão ser publicizadas aos corredores.

“Se alguma empresa achar que pode usar essa lei para aumentar os preços, está muito enganada. Vamos garantir transparência e evitar abusos”, destacou o vereador. “Queremos proteger os direitos dos corredores, garantir acesso justo e incentivar a prática esportiva, fundamental para a saúde e inclusão social.”

A proposta deve ser votada nas próximas sessões da Câmara Municipal e, se aprovada, ajustará a legislação em vigor que assegura o desconto para estudantes e professores nas provas de rua.

