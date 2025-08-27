Vereadores anunciaram em sessão plenária da Câmara Municipal de Goiânia desta quarta-feira (27) a formação de quatro blocos partidários que irão compor a Comissão Especial de Inquérito (CEI) da Limpa Gyn, criada para investigar questões relacionadas à gestão da limpeza urbana da capital. Os blocos anunciados são compostos, majoritariamente, por parlamentares governistas.

Articuladores da comissão trabalham nos bastidores para a criação de novos blocos com a estratégia de assegurar o maior número de participantes da CEI. O prazo para apresentação é até esta quinta-feira (28) e os nomes devem ser informados na reta final.

Os principais nomes da CEI ainda não aparecem nas composições anunciadas, como dos presidentes de comissões importantes na Câmara e que devem atuar em posições de destaque, como o autor do requerimento, vereador Cabo Senna (PRTB), que preside a Comissão Mista; Luan Alves (MDB), da comissão de Constituição e Justiça, e Pedro Azulão Jr. (MDB), da Comissão de Habitação, dentre outros.

Também não foi apresentado blocos do PT, partido de oposição.

Blocos anunciados:

Bloco Governança: Ronilson Reis (SD), Wellington Bessa (DC), Isaías Ribeiro (REP) e Markim Goyá (PRTB).

Bloco Forte: Sargento Novandir (MDB), Henrique Alves (MDB), Anselmo Pereira (MDB) e Thialu Guiotti (Avante).

Bloco Liderança: Sanches da Federal (PP), Heyler Leão (PP), Dr. Gustavo (Agir) e William do Armazém (PRTB).

Bloco Goiânia: Sebastião Peixoto (PSDB), Juarez Lopes (PDT), Rose Cruvinel (UB) e Léia Klebia (Podemos).

Composição da CEI

Apenas após a definição de todos os blocos, será possível confirmar a composição das cadeiras da CEI, de modo a garantir a proporcionalidade e a participação de todos os grupos políticos na comissão.

O Partido Liberal indicou formalmente o vereador William Veloso para compor a CEI, somando-se às ventiladas já feitas por outros partidos: Luan Alves e Pedro Azulão Jr pelo MDB, Fabrício Rosa pelo PT e Lucas Kitão pelo UB.

A CEI terá sete vagas titulares, distribuídas entre os blocos levando em consideração a proporcionalidade e a força política de cada grupo.

A expectativa é que a comissão comece os trabalhos com a eleição do presidente, do vice e do relator, definindo o calendário de investigação e audiências públicas. Também há a expectativa de que a CEI convoque testemunhas, inclusive da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).

