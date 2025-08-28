search
Poder

Vereadores reagem a manobra da base e CEI da Limpa Gyn fica limitada a três governistas

Base de Mabel garante três cadeiras e grupo que articulou a CEI outras três; PL indicou Willian Veloso para sétima vaga


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 28/08/2025 - 12:26

Em resposta às articulações da base do prefeito Sandro Mabel (UB), vereadores da Câmara de Goiânia aprovaram nesta quinta-feira (28) um requerimento que estabelece a somatória de votos de cada bloco parlamentar para a composição da Comissão Especial de Inquérito (CEI) destinada a investigar o Consórcio Limpa Gyn. Com isso, o prefeito terá três aliados na comissão, e não quatro, como foi articulado.

A medida define que a proporcionalidade das vagas deve levar em conta a somatória do número de votos obtidos por cada integrante do respectivo partido ou bloco parlamentar.

Além disso, garante que as indicações feitas pelos partidos e blocos parlamentares tenham caráter irrevogável, sob a justificativa de garantir estabilidade e previsibilidade à composição da comissão.

Com a aprovação do requerimento, o bloco Liderança, articulado pelo Paço e que teria Sanches da Federal (PP) na comissão, fica fora da composição da CEI.

Blocos anunciados

Os parlamentares que impulsionaram a CEI apresentaram nesta quinta-feira (28) três blocos na sessão, buscando assegurar pelo menos três das sete vagas titulares da comissão.

O primeiro bloco, chamado “Vanguarda”, foi liderado pelo vereador Igor Franco (MDB) e conta com Geverson Abel (Republicanos), Luan Alves (MDB) e Pedro Azulão Jr. (MDB).

Em seguida, o bloco “Brilha Goiânia” foi apresentado por Lucas Vergílio (MDB), com Lucas Kitão (UB), Aava Santiago (PSDB) e Bruno Diniz (MDB).

Por fim, o bloco “Goiânia Limpa” foi articulado pelo vereador Léo José (SD) e inclui Cabo Senna (PRD), Daniela da Gilka (PRTB), Denício Trindade (UB) e Welton Lemos (SD). A liderança dos dois últimos blocos é atribuída a Vergílio e Léo José.

Nos bastidores, os indicados mais prováveis para as vagas seriam Welton Lemos, Aava Santiago e Cabo Senna, mas as definições ainda estão em negociação.

Há também conversas em curso com o Partido Liberal (PL), que já indicou William Veloso para ocupar uma vaga própria na CEI. Veloso é tido pelos articuladores como apoiador da CEI. No entanto, o partido negocia com o prefeito uma secretaria.

Estratégia da base governista

A articulação respondeu a tentativa da base do prefeito de articular a CEI para manter controle sobre a comissão. O presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), havia afirmado que o Regimento Interno não detalhava procedimentos para notificação posterior dos partidos nem sobre a formação de blocos parlamentares.

Por isso, os vereadores tiveram 24 horas para consolidar suas articulações, o que culminou com a apresentação de quatro blocos governistas.

Com a criação de quatro blocos de quatro vereadores cada, a base governista conseguiu reduzir a força das bancadas que teriam direito a indicações, como MDB, Solidariedade e PRD, aumentando suas chances de garantir a maioria e definir presidente e relator da CEI.

