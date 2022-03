Vitor Hugo se filia ao PL e é definido como o candidato de Bolsonaro ao governo de Goiás

O deputado federal Major Vitor Hugo teve sua filiação ao PL assinada pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), na manhã desta segunda-feira, 28. Com isso, consolidou seu apoio ao deputado para a disputa ao governo de Goiás.

A decisão foi tomada em reunião realizada em Brasília entre o próprio Bolsonaro, Vitor Hugo, o senador Vanderlan Cardoso (PSD), Wilder Morais, o presidente nacional da sigla, Valdemar da Costa Neto, o presidente estadual do PL Flávio Canedo, e a deputada federal Magda Mofatto (PL).

“Eu sou o pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo PL, partido do presidente. Estou com a ficha de filiação assinada, abonada pelo presidente pelo presidente Valdemar e pelo presidente Flávio Canedo. Assinada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e também pela deputada Magda Mofatto”, declarou.

Na ocasião, o deputado informou que Wilder Morais foi oficialmente escolhido para compor a chapa como pré-candidato ao Senado.