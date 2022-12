“Vou implementar programas sociais inclusivos, transformadores e emancipadores”, garante Caiado

Uma oportunidade única para reflexão sobre a importância de representar 7,3 milhões de goianos. Assim o governador Ronaldo Caiado definiu seu sentimento durante a diplomação dos candidatos eleitos no pleito de 2022, realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), na segunda-feira, 19, em Goiânia. Caiado participou da solenidade de forma remota, de São Paulo (SP), onde se recupera de cirurgia cardíaca realizada no último dia 8. Em discurso transmitido pela internet, ele também defendeu a democracia e as conquistas de seu primeiro mandato.

Ao reafirmar compromisso com o combate às desigualdades sociais no segundo mandato, o chefe do Executivo destacou: “Não podemos nos esquecer de que somos os porta-vozes dos mais vulneráveis: os pobres e os miseráveis que compõem o cadastro da pobreza”. Nesse sentido, Caiado afirmou que pretende fazer novos investimentos no estado: “Vou criar programas sociais inclusivos, transformadores e emancipadores; gerar mais empregos; construir mais rodovias de qualidade; pontes, habitações e tantas outras demandas que nossa população merece”, afirmou.

Acompanhado da esposa, a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado; das filhas Maria e Marcela, e da médica Ludhmila Hajjar, Caiado também agradeceu à população pela confiança: “Quero agradecer a Deus e ao Divino Espírito Santo por esse momento tão especial e também pelos meus 1.806.892 votos. Afirmo que serei o governador de 7,3 milhões de goianos que vivem, estudam, trabalham e produzem em nosso estado”, disse.

A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desembargador Itaney Francisco Campos, que também diplomou o senador eleito Wilder Morais e suplentes, além de 41 deputados estaduais e 17 deputados federais por Goiás. “Trata-se da coroação das escolhas democraticamente legitimadas pela população deste estado. Comprova que o processo fluiu e chegou a seu ponto máximo: a consagração da vontade [popular], através da outorga do diploma aos candidatos escolhidos”, explicou.

Reeleição histórica

Aos 73 anos, o governador Ronaldo Caiado entrou para a história da política goiana ao se tornar o primeiro político eleito e reeleito em 1º turno desde a instituição da possibilidade da reeleição no Brasil, em 1997. Este será o oitavo mandato de sua trajetória política, já que ele se elegeu deputado federal por Goiás por cinco vezes (1991 a 1995, 1999 a 2003, 2003 a 2007, 2007 a 2011 e 2011 a 2015), além de ter sido eleito senador em 2014 e governador pela primeira vez, em 2018.

Ao discursar, Caiado lembrou que sempre defendeu as regras do jogo democrático e respeitou o resultado das urnas. “Não existe nenhum outro regime político capaz de dar ao cidadão tamanha liberdade de se expressar e de defender suas ideias. Por isso, sou um defensor da democracia, sempre respeitando o resultado das urnas”. E complementou: “O Brasil precisa de paz. Qualquer ruptura social provocada pelo descumprimento das regras democráticas gera sequelas irreparáveis e um sofrimento maior aos mais vulneráveis”, em referência ao acirramento das disputas eleitorais neste ano.