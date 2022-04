Workshop gratuito Pesquisa Eleitoral: o fim das dúvidas

A Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP) promove nos dias 2 e 3 de maio workshop gratuito para jornalistas sobre o tema Pesquisa Eleitoral: o fim das dúvidas. Serão discutidos assuntos relacionados à legislação que rege as pesquisas eleitorais, metodologias sobre as pesquisas face-a-face, as telefônicas e as realizadas on-line, margem de erro amostral, uso equivocado de pesquisa em prognósticos eleitorais e dicas a respeito de bancos de dados do CESOP/Unicamp, etc.

Estarão na linha de frente do evento Duilio Novaes, presidente da ABEP; Márcia Cavallari, vice-presidente da ABEP e CEO do Ipec; João Francisco Meira, coordenador do Conselho de Opinião Pública da ABEP e sócio-diretor do Vox Populi; Antonio Lavareda, sociólogo e cientista político; Felipe Nunes, CEO da Quaest; Marcela Montenegro, diretora executiva do IPESPE; Marcelo Souza, diretor da MDA Pesquisa; Natallia Lima, advogada especialista legislação eleitoral; Oswaldo Amaral, diretor do Cesop/Unicamp: e Renata Nunes, diretora de pesquisa do Datafolha.

Inscreva-se para liberação do link: https://bit.ly/3vtXgQ3