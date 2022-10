20ª edição da Goianarh será focado em pessoas

Com a temática ‘Liderança e Resultados: Conexões de Saúde, Gestão e Transformação’, a 20º edição Goianarh acontecerá nos dias 4 e 5 de novembro, a partir das 8h30, no Teatro Sesi (Sesi Multipark) – Centro Cultural Paulo Afonso Ferreira, em Goiânia. O congresso traz um olhar voltado para a gestão de pessoas e para o papel dos gestores enquanto ativos transformadores de indivíduos no contexto de trabalho. Goianarh contará com palestrantes renomados, como o cantor Toni Garrido, Alberto Roitman, José Salibi Neto, Amanda Costa, Alessandra Demito, Eduardo Adas, Anderson Bars e Alê Prates. Ao todo serão doze palestras, sendo quatro magnas e muitas novidades.

De acordo com Milton Marinho, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), a expectativa é receber mais de 600 pessoas, além de inúmeros expectados na versão online, já que o evento também será transmitido ao vivo pelo canal da ABRH, no Youtube, mediante inscrição. “Voltado para profissionais de recursos humanos, o Goianarh também recebe gestores para tratar desse formato de gestão de pessoas não somente como uma área, mas como uma ação organizacional”, ressalta Marinho.

Após a participação no evento, os visitantes ainda poderão manter a interação com outros participantes para potenciais negócios e prospecção. O congresso é o único em Goiás exclusivamente voltado a pessoas, com conteúdos atuais, área de exposição e lounge, além da geração de network de alta qualidade. Para participar do Goianarh, basta realizar a inscrição pelo site Sympla. O evento já está em seu terceiro lote e traz opções para associados, não associados e estudantes.