Detran-GO reforça Lei Seca em Aparecida com novos bafômetros

Em meio às ações pelos 17 anos da Lei Seca, o Detran-GO Detran-GO reforça alegislação com a entrega de três novos kits de bafômetros, nesta segunda-feira (30) à Secretaria Municipal de Trânsito de Aparecida de Goiânia (SMTA). O objetivo é reforçar a fiscalização e combater a combinação de álcool e direção, uma das principais causas de acidentes fatais.

Aparecida de Goiânia, segundo maior município de Goiás, apresenta números preocupantes. Em 2024, foram 1.147 motoristas autuados por dirigirem sob efeito de álcool. Só até o dia 23 de junho de 2025, já são 765 ocorrências registradas na cidade.

Números alarmantes em todo o estado

No panorama estadual, os dados também chamam atenção. Em 2024, o Detran-GO contabilizou 7.037 autuações por embriaguez ao volante. Em 2025, até 24 de junho, esse número já chega a 3.504. Além disso, as recusas ao teste do bafômetro somam 17.140 em 2024 e 8.418 neste ano.

O presidente do Detran-GO, Delegado Waldir, destaca que a entrega dos novos equipamentos faz parte de uma política contínua de valorização da vida. “A fiscalização salva vidas. O álcool compromete os reflexos, o senso crítico e aumenta drasticamente o risco de acidentes. Estamos oferecendo os meios necessários para intensificar a fiscalização e reduzir a violência no trânsito”, afirmou.

Fiscalização integrada

Além da entrega em Aparecida, o Detran-GO já havia repassado quatro kits de bafômetros à Guarda Civil Metropolitana de Goiânia no início de junho. A ação faz parte da estratégia estadual de ampliação da fiscalização por meio de convênios com órgãos municipais.

A Lei Seca é clara: dirigir sob efeito de álcool ou recusar o teste do bafômetro é infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Em casos em que o teste registra 0,34 mg/L ou mais, o motorista responde por crime de trânsito, sujeito a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, multa e suspensão da CNH.

A medida reforça o compromisso do Estado com a segurança viária, especialmente em municípios com alto índice de infrações, como Aparecida de Goiânia.