Prefeitura de Goiânia realiza mutirão para atualização de dados e manutenção em programas sociais

Atendimentos seguem durante todo o mês de julho, na sede da Semasdh e em todas as unidades dos Cras do município, com objetivo de evitar bloqueio de benefícios a famílias em situação de vulnerabilidade



Por Redação Tribuna do Planalto em 30/06/2025 - 13:55



Prefeitura de Goiânia realiza mutirão para atualização de dados e manutenção em programas sociais (Foto: Semasdh)