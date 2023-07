37 anos da Tribuna do Planalto

No último 7 a Tribuna do Planalto completou 37 anos de uma história que teve início com o Jornal da Segunda, idealizado pelo empresário Sebastião Barbosa e pelo jornalista José Carlos Rangel, que deixou o projeto anos mais tarde. Por cinco anos, esse foi o único veículo impresso em Goiás a circular às segundas-feiras, tendo como principal foco a política local.

O jornal cresceu e virou Tribuna do Planalto. Ao ampliar sua cobertura jornalística, aprofundou sua identificação com o municipalismo e amplificou a voz

da Educação.O histórico caderno Escola e os concursos de redação Na ponta do Lápis tornaram o jornal uma referência reconhecidaportodo o segmento escolar.

Como a maioria dos veículos de comunicação, a Tribuna do Planalto enfrentou a crise gerada pela transição do jornalismo impresso para o digital. A boa

notícia é que, com muito esforço, estamos superando: o site do jornal vive um novo momento, que se reflete nas redes sociais, e a edição impressa mantém sua periodicidade.

Por aqui passaram grandes profissionais e a Tribuna do Planalto foi escola para outros tantos jornalistas que se destacamna imprensa. Éuma trajetória

que nos orgulha e é motivo de orgulho para toda a comunidade, pois o jornal nasceu como um apêndice desta comunidadepara a qual se empenha emdar voz.

Que venham outros 37 anos com a certeza que estaremos aqui, nos adaptando ao tempo e aos meios para garantir que a informação seja esse vetor de emancipação e autonomia da sociedade.