40% dos profissionais vão desaparecer em até quatro anos, diz especialista

Uma pesquisa divulgada recentemente pela empresa Robert Half, de recrutamento e seleção, revelou que em 2025 os profissionais mais procurados no Brasil se concentram nas funções de gestão e analistas, em atividades como engenheiro de vendas, analista contábil, desenvolvedor back-end, gerente de marketing e diretor financeiro. Mesmo com salários, principalmente para os cargos de de alta gestão, chegando a mais de R$ 90 mil nos grandes centros brasileiros, a contratação não está fácil. Em Goiás, o mercado pode levar pelo menos seis meses para contratar um profissional para um cargo estratégico, quem explica é o diretor geral do Grupo Soares e diretor da Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional Goiás (ABRH- GO), Ricardo Sousa.

Cientista da computação, especialista em gestão de projetos, finanças, estratégia e recursos humanos, Ricardo avalia que o motivo é o cenário de transformações do mercado de trabalho, especialmente as motivadas pela necessidade de qualificação e o avanço da tecnologia. As mudanças, salienta o diretor da ABRH-GO, atingem não só os profissionais de alta gestão como todo o mercado de trabalho. Segundo Sousa, em uma janela de três a quatro anos, 40% das habilidades que hoje são exigidas serão dispensáveis, haverá nossas funções e, por isso, o importante é se preparar até para entender e saber usar os recursos digitais.

“O mercado de trabalho ainda não passou pela transformação totalmente. Ele vai passar pela chegada da inteligência artificial, que será responsável pela quarta revolução industrial. E quando falamos em qualificação precisa ser para o agora, com olhos no futuro, pois teremos, inclusive, o surgimento de muitas novas profissões”, destaca ele.

A informação pode levar, em princípio, a uma preocupação, mas é possível se adequar às mudanças. O especialista observa que atualmente cinco gerações convivem mutuamente no mercado de trabalho e o caminho é que as empresas valorizem as visões e habilidades diferentes para aproveitar o melhor de cada uma. “A nova geração está muito focada no digital, mas temos operações no off e precisamos de pessoas para realizar. Neste sentido, a Inteligência Artificial vai ajudar muito, pois ela vai substituir a mão de obra em algumas atividades operacionais repetidas. Então, vai trazer velocidade ao trabalho”, destaca ele.

Oportunidade para todas as gerações

Aprender a lidar com a tecnologia é uma necessidade básica e isto é um ponto pacifico entre os recrutadores. Porém, engana-se quem pensa que lidar com a IA depende unicamente de entender sobre softwares, algorítmos e outras habilidades de quem atua com o desenvolvimento em tecnologia. Ricardo Sousa observa o uso da IA, na prática depende de se ter repertório e entender os processos da empresa para dar comandos assertivos para ferramenta e, neste quesito, as gerações mais maduras têm maior repertório e experiência para a utilizarem, enquanto as gerações mais novas, mais imediatistas não a desenvolveram ainda.

“A IA é literal, ela entende o que você escreve exatamente, então para que você possa conduzir a inteligência artificial a trazer as melhores soluções, você precisa saber como pedir e ter repertório para isso”, explica.

O desafio para as novas gerações, que são mais tecnológicas, será desenvolver a capacidade de pensamento estratégico, criativo e crítico. “Os problemas operacionais a IA vai resolver, e os profissionais precisarão contribuir com a habilidade na resolução de problemas complexos. Precisarão também desenvolver a capacidade de lidar com incerteza e com ambiguidade, porque o mundo cada vez mais vai ser volátil. Portanto, conhecimento no varejo, em logística, na área financeira, contábil e fiscal, serão fundamentais para ampliar os horizontes profissionais, principalmente para os que desejam ocupar cargos de liderança, que demanda conhecimento em várias áreas”, orienta.

Como as empresas estão se preparando

Ricardo informa que o Grupo Soares é um exemplo de como as transformações estão acontecendo na prática. A holding está estruturando todos seus processos e investindo em busca de novas tecnologias que irão subsidiar sua atuação em um cenário de novos e grandes desafios.

“Aqui no Grupo Soares temos algumas etapas para cumprir a fim de tornar a holding uma empresa totalmente conectada e tecnológica. A primeira, que está sendo feita agora, é a etapa de otimização de todos os sistemas da operação, instalando novos softwares que facilitam a gestão e análise de dados em toda a holding, desde a parte de venda de materiais de construção na Irmãos Soares, atá na nossa empresa de agronegócio, por exemplo”, destacou ele.

Segundo ele, nesse momento a empresa também já trabalha, simultaneamente, o Business Intelligence (BI). “Estamos trazendo o BI para todas as operações, padronizando a comunicação, padronizando o formato, gerando informação estratégica para toda a alta administração, já com olhos no futuro próximo”, explica.

Segundo o diretor geral do Grupo Soares, a IA é uma terceira etapa, que inclusive já está sendo estudada, junto com o investimento que a empresa está fazendo na busca por startups, que tem sinergia com as atividades do Grupo e irão ser adquiridas para subsidiar essa transformação total na empresa para a quarta revolução industrial. “Para dar um passo já consolidado, lançamos recentemente um fundo de investimento Venture Capital, que terá a gestão do Bossa Invest, por meio do qual estamos levantando fundos para realizar esse investimento”, ressalta ele, destacando que essa fase de preparação vai garantir que a empresa consiga se adaptar e crescer mesmo em meio a tantas mudanças e inovações, garantindo assim, também, um espaço atrativo para o desenvolvimento de carreiras de grandes profissionais.