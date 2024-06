O prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano (UB), decidiu exonerar o secretário de Desenvolvimento Urbano, Davi Mendanha. O ato foi publicado nesta sexta-feira (28), em edição do Diário Oficial do Município. Ele é primo do ex-prefeito Gustavo Mendanha (MDB) e vice-presidente do União Brasil.

O ato vem uma semana após Vilmar ser comunicado de que não seria o candidato da base caiadista em Aparecida de Goiânia. No começo desta semana, Gustavo Mendanha declarou apoio ao pré-candidato da base, Leandro Vilela que entrou no lugar de Vilmarzinho.

Em um comunicado nas redes sociais, Davi Mendanha expressou sua gratidão ao prefeito Vilmar Mariano e à administração municipal pela colaboração ao longo dos anos. Ele também reafirmou seu compromisso com a advocacia e destacou um projeto ambicioso para Aparecida de Goiânia, em parceria com o governador Ronaldo Caiado, Daniel Vilela, Gustavo Mendanha e Leandro Vilela.