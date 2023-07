52% dos brasileiros não praticam atividade físicas regularmente

Uma pesquisa realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) revelou que 52% da população raramente ou nunca pratica atividades físicas. Entre os que praticam, 22% se exercitam diariamente, 13% pelo menos três vezes por semana e 8% pelo menos duas vezes por semana.

A frequência da prática de atividades físicas é um dos itens do levantamento, que abordou hábitos relacionados à saúde, qualidade do atendimento e dos serviços de saúde, a relação entre saúde e trabalho e perfil de uso dos serviços. A pesquisa foi realizada pelo Instituto FSB Pesquisa entre os dias 10 e 14 de março de 2023. Foram entrevistados 2.021 cidadãos com mais de 16 anos em todos os estados do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

A relação entre trabalho e qualidade de vida também foi abordada pela pesquisa. Nesse aspecto, 9 em cada 10 entrevistados (94%) concordaram que um profissional com a saúde física e mental em dia é mais produtivo no seu trabalho. A pesquisa também apontou que 12% dos entrevistados têm hábito de realizar consultas regulares com psicólogo.

O levantamento do SESI também buscou verificar como a população utiliza e avalia o sistema de saúde (público e privado), tanto pela percepção quanto pela experiência. Segundo a pesquisa, 43% dos brasileiros utilizam apenas os serviços públicos, 27% utilizam tanto serviços públicos e privados e 12% utilizam o serviço privado. Entre os que utilizaram nos últimos 12 meses, 67% recorreram ao sistema público e 32%, ao setor privado.

Principais conclusões:

— 52% dos brasileiros raramente ou nunca fazem exercícios;

— 22% se exercitam diariamente; 13%, pelo menos três vezes por semana; e 8% pelo menos duas vezes;

— 72% das pessoas que praticam exercícios com frequência não tiveram problemas de saúde;

— 42% dos que não praticam tiveram problemas de saúde;

— 94% da população concorda que um profissional saudável é mais produtivo no trabalho;

— 43% dos brasileiros utilizam apenas os serviços públicos, 27% utilizam tanto serviços públicos e privados e 12% utilizam o serviço privado.