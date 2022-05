60 vagas para cursos de capacitação para mulheres, em Goiânia

Da redação

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM), abre inscrições nos cursos de costura industrial e preparação de salgados. As capacitações são gratuitas e destinadas exclusivamente a mulheres que residam na capital.

O curso de costura industrial é oferecido em parceria com o Senai Jardim Colorado. Neste, são 32 vagas na formação cuja carga horária é de 160 horas. Já no curso de preparação de salgados, são 28 vagas para capacitação no Senai Canaã, com carga horária de 40 horas.

Para participar, é preciso ter idade a partir de 18 anos, além de residir em Goiânia. As interessadas podem se inscrever pelo site www.goiania.go.gov.br, ícone Rede Mulher, ou aplicativo Prefeitura 24h. As inscrições serão encerradas assim que as vagas forem preenchidas.

Nas duas formações, as aulas têm início no dia 19/05. O não comparecimento no primeiro dia de aula resulta no cancelamento da matrícula.

Sobre as capacitações, o prefeito Rogério Cruz ressalta serem de fundamental importância na garantia da independência financeira, o que permite às mulheres sair do ciclo de violência e cuidar de suas famílias com segurança.

Ao comentar sobre a viabilização de comida na mesa pelo programa Renda Família +Mulher, Cruz frisa que “é preciso olhar para a frente, mais precisamente, a inserção dessas mulheres no mercado de trabalho, e a educação é o melhor caminho”.

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Tatiana Lemos, reforça a relação entre capacitação e garantia de autonomia financeira no resgate de mulheres que, possivelmente, vivem em situação de violência. “Por isso, o cronograma de cursos nos permite a oferta de novas capacitações a cada semana, até o final do ano”.

Mais informações podem ser obtidas pelo direct do Instagram da Secretaria da Mulher: @secretaria_mulher.