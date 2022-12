A Matemática está em tudo, inclusive na Copa

A Matemática é a área do conhecimento que envolve o estudo da aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, estatística e cálculo, em busca da sistematização de quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. Originada do grego mathema, em tradução livre significa “aquilo que pode ser aprendido”.

Historicamente, para contar a quantidade de ovelhas que tinha, os pastores da antiguidade utilizavam pedrinhas. Cada pedra era uma ovelha. Deve ser por isso que o motivo de a palavra cálculo, de origem do Latim calculus, significa “estimativa, contagem”, originalmente “pedrinha usada para fazer contas”.

O fato é que, quer goste ou não, a matemática está presente em praticamente tudo do nosso dia a dia. Impossível viver sem essa ciência que tem uma participação poderosa por estimular a capacidade de análise crítica e oferece ferramentas como o raciocínio lógico, que auxilia no desenvolvimento de estimativas, estatísticas e estratégias.

E quando o assunto é Copa do Mundo, qual a relação entre a matemática e os jogos? Tradicionalmente disputado entre os meses de junho e julho, o Mundial terá sua primeira vez entre novembro e dezembro, justamente para escapar das condições climáticas adversas do Catar, país que sediará a primeira Copa do Oriente Médio.

São 32 seleções envolvidas divididas em oito grupos com quatro times cada, reunindo um total de 831 jogadores, que podem aparecer nos 64 jogos disputados entre a abertura e a final, marcada para o dia 18 de dezembro. São 94 atletas a mais que na edição de 2018, na Rússia, apesar de ter o mesmo número de seleções. Isso acontece porque a Fifa autorizou os técnicos a convocarem 26 atletas, três a mais que o ‘normal’. Ainda poderiam ser 832, mas o treinador do Irã optou por chamar 25 nomes. O torneio, aliás, reúne muitas outras curiosidades numéricas.

O país espera receber um milhão de turistas durante o mundial. No último levantamento divulgado pela Fifa, em outubro, já haviam sido vendidos 2,7 milhões de ingressos para os jogos. Pela primeira vez na história, o Catar recebeu mais de 3,2 mil visitantes brasileiros nos primeiros dez dias do mês de novembro. O levantamento foi feito pela Polícia Federal.

Cada torcedor brasileiro deve gastar uma média de R$ 50 mil para participar – uma estimativa – do torneio mais badalado do futebol. O custo leva em conta passagens aéreas de ida e volta, hotéis, gastos diários com alimentação e transporte, além de ingressos para (poucos) jogos.

As estimativas apontam ainda que o Catar tenha investido entre US$ 200 bilhões e US$ 220 bilhões para a realização do evento. O montante tornaria esta Copa do Mundo a mais cara da história, superando a realizada no Brasil, em que os custos estimados foram de US$ 15 bilhões. O valor estimado da Copa do Catar é até 20 vezes ao da Rússia, estimado em US$ 11 bilhões.

Viu só como a Matemática está em tudo?