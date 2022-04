Abertas inscrições para barracas na Rodovia dos Romeiros

Da redação

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) abre o período de inscrições para montar barracas comerciais às margens da Rodovia dos Romeiros (GO-060), durante a Festa do Divino Pai Eterno. Interessados têm até o dia 15 de maio para realizar a solicitação ( clique para se inscrever ).

Serão disponibilizados 166 pontos para a instalação das barracas. Podem ser comercializados gêneros alimentícios, bebidas não alcoólicas, artigos de beleza, roupas, bijuterias ou brinquedos, durante o período de 24 de junho a 3 de julho. A posição de cada participante será definida em sorteio, que será realizado no auditório da Goinfra, no dia 23 de maio, a partir das 8h.

Para se inscrever, o interessado deve ter mais de 18 anos e informar seus dados pessoais (RG, CPF, endereço). Na data do sorteio, será necessário comparecer à agência, com documentos pessoais em mãos (carteira de identidade ou outro documento oficial com foto).

Após o sorteio, os contemplados devem emitir a taxa de ocupação pela faixa de domínio e efetuar o pagamento no valor de R$ 33,74, até o dia 31 de maio. Mais informações sobre inscrição, instalação e funcionamento das barracas podem ser obtidas na Coordenação de Administração da Faixa de Domínio da Goinfra, pelo telefone (62) 3265-4309.

Padronização

As barracas devem seguir o padrão definido pela Goinfra. Todas serão na cor branca, com 4 x 4 metros de área e serão de responsabilidade dos comerciantes, assim como as providências para inspeção do Corpo de Bombeiros, fornecimento de água e energia elétrica no local.