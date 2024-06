Abertas inscrições para o 3º Festival Internacional de Cinema de Goiânia

As inscrições para o 3º Festival Internacional de Cinema de Goiânia (GIFF) estão abertas até 07 de julho, permitindo que cineastas brasileiros submetam seus filmes através da plataforma Film Free Way. O evento ocorrerá de 03 a 08 de dezembro no Cine Hitz, oferecendo mostras competitivas e não competitivas, além de encontros entre produtores e cineastas. A programação é gratuita para o público.

Com apoio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), esta edição do GIFF aceita inscrições de longas e curtas-metragens de todos os gêneros e durações, finalizados a partir de agosto de 2023 ou ainda em produção. Desde sua criação, o festival se destacou como um espaço inclusivo para obras independentes, recebendo mais de 3 mil inscrições em 2023 e exibindo 45 filmes na última edição.

“A busca por filmes provocadores, inovadores e arriscados para as mostras competitivas promete ser intensa e prazerosa”, afirma Geórgia Cynara, diretora artística do GIFF e professora de Cinema na Universidade Estadual de Goiás (UEG). O diretor geral do projeto, Cássio Domingos, destaca que o festival foi idealizado como uma oportunidade para realizadores independentes de Goiás.

A curadoria do GIFF é composta por profissionais qualificados na área cinematográfica, responsáveis pela seleção dos filmes para as mostras competitivas Origens e Ruptura. As exibições e atividades formativas são abertas ao público e gratuitas.

Sobre o GIFF

Produzido pela CSD Filmes com coprodução da Concha Filmes, o GIFF conta com o apoio de instituições como a Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Cine Lume Ritz Goiânia, Fun House e Mushroom Comunicação. O projeto é patrocinado pelas empresas Hidráulica Brasil e Catral.