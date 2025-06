Ação entre PRF e PM apreende mais de 200 kg de drogas na cidade de Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar de Goiás realizaram uma operação que envolveu equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE-GO) e agentes da PRF e resultou na apreensão de mais de 200 quilos de drogas na cidade de Goiás.

Durante a ação, um caminhão foi localizado e abordado na GO-164, nas proximidades do km 530, na Cidade de Goiás. O veículo saiu de Rondônia com destino final em Goiânia. No compartimento de carga, os policiais encontraram grande quantidade de drogas, totalizando mais de 200 kg de entorpecentes, entre Skank, pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína e haxixe.

Drogas apreendidas:

148 peças de skank – 148,7 kg

22 peças de pasta-base de cocaína – 22,9 kg

21 peças de cloridrato de cocaína pura – 21,2 kg

1 peça de haxixe – 1 kg

Além das drogas, foram apreendidos um aparelho celular; um caminhão trator DAF/XF105 FTS 410A e uma carreta SR/Randon SR CA.

O condutor, de 56 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Goiás.

