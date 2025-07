Acidente com caminhão deixa um morto e vários feridos em Aparecida

Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro ocorreu hoje, 29, por volta das 16h40, no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia.

Quatro pessoas do sexo masculino, ocupantes do veículo de passeio, ficaram feridas, sendo que uma delas ficou presa às ferragens e uma vítima fatal no local. E três vítimas com escoriações leves, ocupantes do caminhão.

As vítimas do veículo de passeio foram transportadas pelo Samu, e um ocupante do caminhão com escoriações leves foi transportado pelo Corpo de Bombeiros.

No total nove equipes do Corpo de Bombeiros, totalizando cerca de 25 militares, atuaram na ocorrência para realizar o socorro e o desencarceramento da vítima.

