Acidente entre caminhões mata motorista na GO-060

Um motorista morreu e outro ficou ferido em um acidente na madrugada desta segunda-feira (7/4) no quilômetro 26 da GO-060, entre Trindade e Santa Bárbara de Goiás. Os bombeiros que atenderam a ocorrência encontraram os dois condutores encontravam-se presos às ferragens.

Além disso, os veículos dispostos de forma instável, oferecendo risco à segurança das equipes e das vítimas. Foi necessário realizar escoramento tático para garantir a estabilidade dos veículos durante os procedimentos de resgate.

Um dos motoristas recebeu suporte avançado no local por uma equipe dos bombeiros, enquanto a guarnição de salvamento realizava o acesso com uso de desencarcerador. Durante o atendimento, no entanto, houve rebaixamento do nível de consciência, e ele morreu no local.

O outro motorista estava consciente e orientado. Foi retirado das ferragens com uso de técnicas específicas de salvamento veicular e entregue aos cuidados da equipe do Samu, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Estadual de Trindade (Hetrin).

A ocorrência apresentou alto grau de complexidade devido ao risco estrutural dos veículos e à necessidade de técnicas específicas de salvamento em espaço restrito. A atuação integrada entre Corpo de Bombeiros e Samu foi fundamental para o resgate eficaz das vítimas e para a segurança da cena.