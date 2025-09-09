search
Cidades

Acidente entre dois veículos deixa três mortos e um ferido em Vianópolis


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 07:56

acidente Vianópolis
Acidente aconteceu na GO-330, em Vianópolis (Imagens: Corpo de Bombeiros)

Na tarde desta segunda-feira (8/9), o Corpo de Bombeiros Militar de Silvânia atendeu a um grave acidente de trânsito na GO-330, trecho entre Vianópolis e o Povoado de Ponte Funda. A colisão envolveu dois veículos de passeio, um VW/Polo e uma VW/Saveiro.

No local, as equipes constataram uma vítima do sexo masculino, com sinais vitais preservados, que recebeu atendimento médico e foi transportada pelo SAMU. No interior do Polo, uma mulher foi encontrada sem vida. Já no veículo Saveiro, duas pessoas, um homem e uma mulher, também estavam sem sinais vitais.

Os bombeiros de Vianópolis realizaram o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes, responsáveis pelos procedimentos legais.

 

Vereadores de Goiânia podem usar carro oficial para ir a 20 cidades da Região Metropolitana

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

PRF arma munições
Cidades

Policiais apreendem arma, munições e celulares na BR-153

09/09/2025
Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia
Cidades

Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia

09/09/2025
incêndio loja pneus
Cidades

Incêndio em loja de pneus mobiliza bombeiros em Goiânia

09/09/2025
calor Goiás
Cidades

Calor aumenta e temperatura pode chegar a 41 graus nesta terça-feira em Goiás

09/09/2025
CIEE estágio Goiás
Cidades

CIEE oferece 165 vagas de estágio em Goiás nesta semana

08/09/2025
fechamento lixões Goiás
Justiça

Justiça suspende lei estadual que prorrogava prazo para fechamento de lixões em Goiás

09/09/2025
PRF arma munições
Cidades

Policiais apreendem arma, munições e celulares na BR-153

09/09/2025
Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia
Cidades

Polícia Civil deflagra Operação Invasores e prende integrantes de torcida organizada em Goiânia

09/09/2025
Mabel oficializa Bessa como líder e planeja ampliar articulação com criação de vice-lideranças
Poder

Mabel segue modelo de Rogério e amplia articulação com vice-líderes na Câmara

09/09/2025
Pesquisa