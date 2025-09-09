Acidente entre dois veículos deixa três mortos e um ferido em Vianópolis

Na tarde desta segunda-feira (8/9), o Corpo de Bombeiros Militar de Silvânia atendeu a um grave acidente de trânsito na GO-330, trecho entre Vianópolis e o Povoado de Ponte Funda. A colisão envolveu dois veículos de passeio, um VW/Polo e uma VW/Saveiro.

No local, as equipes constataram uma vítima do sexo masculino, com sinais vitais preservados, que recebeu atendimento médico e foi transportada pelo SAMU. No interior do Polo, uma mulher foi encontrada sem vida. Já no veículo Saveiro, duas pessoas, um homem e uma mulher, também estavam sem sinais vitais.

Os bombeiros de Vianópolis realizaram o isolamento da área até a chegada dos órgãos competentes, responsáveis pelos procedimentos legais.

