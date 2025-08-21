Acidente envolvendo cinco veículos deixa dois mortos na GO-164

Por volta das 15h desta quinta-feira, equipes de resgate e salvamento da Companhia Independente de Quirinópolis, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO), foram acionadas para atender um grave acidente na GO-164, envolvendo quatro veículos de grande porte e um trator de roçagem, próximo à cidade.

Ao todo foram cinco vítimas. O CBMGO encaminhou uma vítima em estado grave ao hospital, enquanto o SAMU levou outras duas vítimas com múltiplas fraturas. Duas pessoas morreram no local, ambas ocupantes de um dos caminhões envolvidos, do sexo masculino.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual e pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC).

